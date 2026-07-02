Dal 7 luglio partirà infatti la 9° edizione di “Nati Per Leggere…al mare” organizzato dalla Biblioteca di Ladispoli

Per 5 mattinate i bambini da 0 a 6 anni potranno ascoltare storie, racconti, fiabe e filastrocche direttamente in spiaggia, con in sottofondo il rumore delle onde e cullati da una leggera brezza marina. Visti il successo dello scorso anno e le alte temperature che caratterizzano il nostro territorio, l’evento si sposterà di volta in volta nei vari stabilimenti balneari del nostro litorale. il programma prevede:

Martedì 07 luglio alle ore 10:00 alMalibù Beach – Lungomare Marina di Palo

Giovedì 16 luglio alle ore 10:00 al Columbia Beach – Lungomare Regina Elena, 27

Venerdì 24 luglio alle ore 10:00 al Marea – Via Roma 115/A

Martedì 04 agosto alle ore 10:00 al Molto – Lungomare R. Elena, 15, 00055 Ladispoli (RM)

Venerdì 21 agosto alle ore 10:00 a Il Sogno – Lungomare Marco Polo 9-34

La Biblioteca ringrazia vivamente il Columbia Beach, che ha ospitato per tanti anni questo progetto e che accoglierà anche quest’anno, il Malibù Beach e Il Sogno, che dopo l’esperienza dello scorso anno offriranno nuovamente i loro spazi, e i due nuovi entrati, Il Sogno e Marea, per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Tutti gli appuntamenti sono a titolo gratuito ma è gradita la prenotazione scrivendo a [email protected] e specificando: