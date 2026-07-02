Al via la Guardia Medica Turistica a Santa Marinella: ecco orari e modalità di accesso

È attivo dal 1° luglio il servizio di Guardia Medica Turistica presso la Casa della Comunità di Santa Marinella, situata in Viale della Libertà 61. L’iniziativa, che proseguirà fino al 15 settembre, mira a garantire un presidio sanitario costante a supporto dei numerosi cittadini e turisti che soggiornano sul territorio durante la stagione estiva.
Orari del servizio L’ambulatorio sarà aperto al pubblico nelle giornate di lunedì e mercoledì, con orario continuato dalle 9:00 alle 16:30.
Il servizio è pensato per offrire assistenza medica per tutte le prestazioni di natura non urgente. Si tratta di un presidio fondamentale per la gestione delle piccole emergenze sanitarie e per fornire un primo supporto a chiunque si trovi in città per le vacanze o per brevi periodi di residenza estiva.
Informazioni utili per il pagamento Per quanto riguarda le modalità di accesso, l’amministrazione ricorda una specifica procedura amministrativa: per le visite effettuate nelle ore pomeridiane, il pagamento della prestazione non potrà essere eseguito in loco, ma dovrà essere regolarizzato il giorno successivo presso gli sportelli CUP aziendali.
Con l’attivazione di questo servizio, Santa Marinella si conferma attenta alle esigenze della popolazione, assicurando un’assistenza sanitaria capillare anche nei mesi di maggiore affluenza turistica.