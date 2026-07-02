Maltempo a Cerveteri, la sindaca Gubetti: situazione sotto controllo, ma massima prudenza

Nelle prime ore della giornata odierna, un’ondata di maltempo ha colpito il territorio di Cerveteri, causando la caduta di diverse alberature lungo le strade.

A fare il punto sulla situazione è la sindaca Elena Gubetti, la quale ha rassicurato la cittadinanza specificando che, al momento, non si registrano gravi danni a persone o cose. La prima cittadina ha inoltre espresso un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale, al Gruppo Comunale di Protezione Civile e al personale della Multiservizi, già mobilitati per la rimozione dei detriti, la messa in sicurezza delle aree e una capillare perlustrazione del territorio.

Nonostante la situazione sia sotto controllo, la sindaca Gubetti ha raccomandato alla cittadinanza la massima prudenza durante gli spostamenti. In particolare, è stato richiesto di ridurre la velocità di marcia, specialmente lungo le strade di campagna, dove le squadre sono ancora impegnate nelle operazioni di bonifica.

Per eventuali segnalazioni, l’amministrazione invita i cittadini a contattare il numero 0687165164. La sindaca ha garantito che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evolversi della situazione.