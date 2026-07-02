Cerveteri: il ricordo di Mirko Zinno rivive in campo

Anche questo giugno, il campo “Galli” ha ospitato il torneo di calcio in memoria di Mirko Zinno, giunto alla sua 19ª edizione.

A scendere in campo sono stati gli amici di sempre, fedeli a un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame con la famiglia di Mirko. È stata una giornata commovente, in cui quattro squadre hanno giocato in un clima di profondo affetto e condivisione.

Il papà Ezio e la mamma Maria hanno ringraziato calorosamente tutti i partecipanti, la famiglia Lupi per l’ospitalità e gli amici di Mirko, il cui impegno costante rende possibile, dopo quasi vent’anni, mantenere vivo questo prezioso ricordo.

Un evento che, ancora una volta, ha dimostrato come l’amicizia possa superare il tempo.