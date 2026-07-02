​Ci sono serate in cui la musica non si limita a riempire l’aria, ma diventa un ponte di speranza. Sabato 18 luglio, alle ore 21:00, Ladispoli si accenderà di note, emozioni e tanta solidarietà. Nella splendida cornice del cocktail bar MALÒ (situato all’interno del giardino comunale in Viale Europa 1), si terrà un imperdibile concerto di beneficenza che unisce l’arte all’amore per gli animali più sfortunati.

​L’evento è nato dal grande cuore di Susanna Latela, stimata maestra di canto che da anni spende le sue energie in prima linea per difendere i “pelosetti” in difficoltà. Insieme a lei, sul palco, saliranno i suoi bravissimi allievi della classe di canto, pronti a regalare al pubblico una serata allegra, dinamica e ricca di talento.

​Una missione speciale: dare voce a chi non ce l’ha

​Dietro l’atmosfera festosa della serata c’è però una riflessione profonda che ci tocca tutti da vicino. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’associazione “Gli Amici di Old”, una realtà che da anni lavora instancabilmente all’interno del canile di Bracciano per garantire una vita dignitosa a tutti i cani ospitati.

​Quest’anno, la raccolta fondi ha un obiettivo ancora più mirato e urgente: sostenere i cani con esigenze particolari. Parliamo di anime fragili che necessitano di cure mediche continue, di visite specialistiche e, soprattutto, di percorsi riabilitativi mirati per superare la drammatica “sindrome da gabbia” – quel profondo disagio psicologico che colpisce i cani costretti a una lunga reclusione. Donare significa regalare a questi cani una seconda possibilità di felicità, per far capire loro che il mondo sa essere anche un posto accogliente.

​Note di Cuore a Ladispoli: Una Serata di Musica e Solidarietà per “Gli Amici di Old”

​Come partecipare e fare la differenza

​Contribuire a questa bellissima causa è semplicissimo:

• ​Ingresso: La quota di partecipazione è di soli 5 euro a persona, e l’intero ricavato sarà devoluto direttamente all’associazione.

• ​Gadget solidali: Durante la serata sarà presente un banchetto dell’associazione dove potrete acquistare bellissimi gadget per sostenere ulteriormente i progetti dei volontari.

• ​Prenotazioni: Per assicurarsi un tavolo in questa splendida location, è caldamente consigliata la prenotazione telefonica al numero 347.11.09.699.

​Nota importante per gli ospiti: > Pur trattandosi di una serata dedicata ai nostri amici a quattro zampe, vi ricordiamo che il locale si trova all’interno di un giardino comunale regolamentato, motivo per cui purtroppo non sarà possibile introdurre animali all’interno della struttura. Per una sera, lasciamoli riposare a casa sul divano: il nostro impegno al concerto sarà tutto dedicato a regalare un futuro migliore ai loro fratellini meno fortunati.

• ​Preparatevi a cantare, a emozionarvi e a fare del bene. La musica ha il potere di guarire le anime, e sabato 18 luglio, insieme alla maestra Susanna Latela e ai suoi allievi, aiuterà a guarire anche quelle dei cani più bisognosi. Non mancate!