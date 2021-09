Prosegue fino al 20 ottobre la raccolta firme il Referendum abrogativo della Legge 157. Si firma presso i Comuni e on-line sul sito del comitato.

Referendum Aboliamo la Caccia! L’Associazione Dammi la Zampa invita a votare chiunque non l’avesse ancora fatto: “presso gli uffici anagrafici dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli e di tutti i Comuni limitrofi, oltre che nei banchetti di raccolta organizzati nelle piazze, è possibile firmare anche on-line. Non bisogna perdere tempo, la raccolta finirà il prossimo 20 ottobre e dobbiamo essere in tanti ad esprimerci su questo tema“.

Con questo referendum il comitato promotore vuole cancellare alcuni passaggi della Legge 157, abolendo, di fatto, la caccia come attività inquinante, non rispettosa dell’ambiente e delle specie viventi. Qui è possibile leggere al Legge così come risulterebbe se il referendum raggiungesse l’obiettivo prefissato: nuova Legge 157.

Si può firmare: PRESSO IL COMUNE DI CERVETERI (in Via del Granarone n.8, dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il Martedì e il Giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30), PRESSO IL COMUNE DI LADISPOLI (in Piazza Falcone n.1, dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il Martedì e il Giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30), PRESSO IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA (Palazzo del Pincio, dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il Martedì e il Giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30), PRESSO I BANCHETTI DI RACCOLTA FIRME (elenco banchetti), SUL SITO DEL COMITATO REFERENDARIO (firma on-line).

Sulle motivazioni che muovono la campagna, così si legge sul sito del comitato referendario, formato da cittadini spontanei da tutta Italia: “Se vuoi puoi aiutarci per rendere migliore la nostra Società, per difendere chi non ha voce, per tutelare l’ambiente e contrastare ogni tipo di violenza, soprattutto la cruenta e vigliacca pratica della caccia, con l’arroganza dei cacciatori che possono introdursi in territori privati, possono addestrare i loro cani a sbranare animali selvatici impunemente, possono catturare e tenere in gabbia animali vivi per torturarli ed attirare con le loro grida i loro fratelli per fucilarli, che possono inquinare indisturbati l’ambiente e le falde acquifere abbandonando sul terreno milioni di cartucce di piombo, insomma puoi renderti utile ed aiutarci per una buona causa“.

