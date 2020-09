Referendum. A Ladispoli chi è in quarantena potrà votare da casa

Share Pin 0 Condivisioni

Gli elettori potranno votare a domicilio facendo richiesta via email tra il 10 e il 15 settembre

Per garantire il diritto al voto anche a chi è in quarantena o in isolamento volontario a causa della pandemia di Covid-19, il Comune di Ladispoli rende noto che sarà possibile effettuare le operazioni di voto a domicilio.

Per ottenere il voto domiciliare si dovranno far pervenire, tra il 10 e il 15 settembre, i seguenti documenti:

1- dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

2- un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl territorialmente competente, in data non anteriore al 6 settembre 2020 che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art.3, comma 1 del Decreto–legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

I documenti potranno essere inviati anche via mail all’indirizzo [email protected] o per PEC a [email protected].

