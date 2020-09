Share Pin 0 Condivisioni

L’Azienda rende noto tramite il Comune che sarà possibile segnalarlo e un tecnico provvederà allo spurgo del contatore

Cerveteri. Dopo i lavori ACEA potrebbe uscire acqua bianca dai rubinetti –

A Cerveteri sono terminati i lavori notturni in via dei Monaci Benedettini effettuati da ACEA ATO2 per ripristinare un guasto alla rete idrica.

Oggi però il Sindaco Alessio Pascucci, fa sapere che a seguito della manutenzione straordinaria alcuni utenti potrebbero notare un problema aprendo il rubinetto: l’acqua potrebbe presentare un colore bianco.

“Acea Ato2 ci ha comunicato che – scrive Pascucci, questa circostanza è usuale dopo dei lavori straordinari di manutenzione e per ovviare alla situazione è necessario procedere allo spurgo del contatore.

Durante la mattina sono già stati effettuati vari interventi di pulizia”.

L’utente, nel caso riscontri questa problematica può fare la segnalazione alla sala operativa di ACEA ATO2, telefonando al numero verde 800 130 335, che provvederà tempestivamente ad inviare sul posto un tecnico per fare un sopralluogo e provvedere ad un eventuale spurgo.