Ramo allacciamento Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne immissione A12 a Fiumicino verso Civitavecchia

3 Ottobre 2025

Autostrada Roma-Fiumicino, chiuso per una notte lo svincolo di immissione sulla A12 verso Civitavecchia

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.

