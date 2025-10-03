Ramo allacciamento Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne immissione A12 a Fiumicino verso Civitavecchia –

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.

Lo rende noto Autostrade per l’Italia, dal proprio sito internet.