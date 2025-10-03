Le fiamme divampate nel pomeriggio in zona Castellina domate in poche ore. Nessun ferito, solo paura tra i residenti

Incendio a Santa Marinella: Vigili del Fuoco e Protezione Civile evitano il peggio –

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Santa Marinella, dove un incendio di sterpaglie è divampato in località Castellina, sopra Prato del Mare. L’allarme è scattato poco dopo le 16.00, quando le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato di propagarsi verso le abitazioni della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, supportati dagli uomini della Bonifazi e dai mezzi fuoristrada della Protezione Civile di Allumiere e Tolfa. Grazie al lavoro coordinato e alla rapidità degli interventi, l’incendio è stato circoscritto e spento, evitando conseguenze più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone o strutture, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito con apprensione alle operazioni di spegnimento. Restano ora da accertare le cause del rogo.