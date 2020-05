Condividi Pin 0 Condivisioni

“Non è giusto prendere denaro pubblico senza far niente”

Ramazzotti: “le spiagge libere devono essere sorvegliate bene”-

“Le spiagge libere devono essere sorvegliate bene, il mio pensiero da tempo è: le persone che prendono il reddito di cittadinanza devono essere impegnate nel sociale, tagliare l’erba, pulire i marciapiedi, sorvegliare e pulire le spiagge libere del proprio comune”.

“Queste persone devono essere impegnate, per dignità personale e perché non è giusto prendere denaro pubblico senza far niente”

Lamberto Ramazzotti