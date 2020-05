Condividi Pin 9 Condivisioni

Emanuela Isopo : “Necessità di lavorare su più fronti, bisogna valutare soluzioni più praticabili”

Unione Inquilini: “Necessaria convocazione delle organizzazioni sindacali”-

Il covid-19 ha fatto sì che nei tanti comuni della provincia di Roma, incluso Ladispoli, famiglie che prima riuscivano a tenere il bilancio economico ‘a pari’ ,improvvisamente si sono ritrovate nel lastrico, tra aiuti che tardano ad arrivare e fondi non sufficienti messi a disposizione.

Il contributo alla locazione per i mesi di Marzo/Aprile e Maggio è stato emesso dalla regione Lazio con uno stanziamento di 10milioni circa per tutti i comuni regionali, esclusa Roma Capitale.

Già alla sua presentazione era palese che non bastassero e con la modalità dei bandi comunali, ancora ad oggi nessun inquilino si è visto corrispondere un euro.

Quanto sta accadendo ci permette, però, di non fare lo stesso errore.

Nelle casse della regione Lazio, infatti, tra anticipo di contributo locazione e quota del fondo morosità incolpevole, avremo a disposizione circa 27 milioni.

L’emergenza sanitaria, la necessità di risposte immediate e l’esperienza dell’ultimo bando affitti ci mette nella situazione di non poter suddividere questi soldi in più bandi pubblici creando così, ulteriore confusione tra i cittadini.

L’impiego più efficiente si avrebbe con la formula di un unico contributo, per dare davvero agli inquilini l’opportunità di sopravvivere ed evitare così moltissime sentenze di sfratto per morosità nei prossimi mesi, con le drammatiche conseguenze che tutti conosciamo.

Il comune di Ladispoli deve lavorare a più misure in soccorso dei propri cittadini anche favorendo le RINEGOZIAZIONI DEI CANONI DI LOCAZIONE stimolando il mercato con fiscalità agevolate per chi fa questa scelta, che risulterà come spesa indubbiamente più bassa rispetto all’assistenza sociale.

C’è la necessità di lavorare su più fronti e l’urgenza di una CONVOCAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI da parte del Comune con l’obiettivo di valutare soluzioni praticabili.

Emanuela Isopo responsabile di Unione Inquilini Ladispoli