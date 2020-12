Share Pin 7 Condivisioni

Efficientamento energetico e nuove tecnologie ecosostenibili: così si modernizzano gli edifici a costo zero. Per i condomini importanti abbattimenti dei costi.

Il professionista Raffaele Orefice è promotore a Cerveteri del primo Cantiere Ecobonus 110% attivato dalla Duferco S.p.A. nel Lazio.

Lo Studio Amministrazioni Condominiali Raffaele Orefice è impegnato da quasi trenta anni nella gestione di Condominii con l’obiettivo giornaliero di garantire servizi efficienti e di valorizzare il patrimonio immobiliare dei propri amministrati.

In questo periodo di crisi, provocato dall’attuale emergenza sanitaria, il Decreto Rilancio apre una finestra con nuove opportunità per i cittadini, per le imprese e per il territorio tutto: l’ecobonus 110%, nell’ambito delle misure adottate, rappresenta senza dubbio una magnifica opportunità da cogliere per valorizzare anche patrimonialmente non solo gli edifici ma ogni appartamento con il miglioramento di almeno di due classi energetiche di ciascuno di essi.

Raffaele Orefice – Cantiere eco bonus 110% – Cerveteri

Il miglioramento si ottiene mediante l’installazione di cappotti termici sui prospetti esterni e sulle coperture dell’edificio, la sostituzione delle caldaie, la sostituzione degli infissi esterni, la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari, l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica delle autovetture.

Inoltre uno studio de Il Sole 24 Ore ha dimostrato che i lavori di efficientamento provocheranno una notevole diminuzione del fabbisogno energetico dell’edificio con una conseguente diminuzione dei consumi per almeno il 35%: in un Condominio di ventiquattro appartamenti l’ammontare delle bollette di gas e luce potranno diminuire di circa otto mila euro all’anno con una importante minor emissione di CO2 nell’ambiente.

La rivoluzione è rappresentata dalla possibilità di ottenere uno sconto del credito d’imposta derivante dai lavori effettuati: ciò consente di effettuarli praticamente a costo zero.

In sintesi l’ecobonus produrrà maggiore ricchezza per i cittadini, incremento dell’occupazione, salvaguardia dell’ambiente, riqualificazione del territorio: tutto ciò senza alcun rilevante esborso.

Lo Studio Orefice promotore a Cerveteri del Cantiere Ecobonus 110%

“Ho creduto sin dall’inizio all’ecobonus proponendolo in diversi Condominii da me gestiti – ha dichiarato Raffaele Orefice, promotore del Cantiere Eco-Bonus attivato a Cerveteri, in via Bruschi – purtroppo spesso ho trovato nei condòmini, nelle ditte, in alcuni professionisti e nella stessa Amministrazione pubblica locale tanta diffidenza che talvolta si è trasformata in ostruzionismo“.

“Invece – annuncia il professionista – grazie alla caparbietà dello Studio Amministrazioni Condominiali Raffaele Orefice, alla competenza di un gruppo di giovani ingegneri coordinati dall’Ing. Guccio Giuseppe e di geometri, nonché alla disponibilità della SIRE Service s.r.l. impegnata da anni nella ristrutturazione edilizia, il Gruppo Duferco, società che opera nel mercato energetico italiano, dopo aver esaminato capillarmente non solo il progetto ma le competenze e la preparazione di tutti le figure professionisti ed imprenditoriali impegnati nello stesso, ha scelto Cerveteri per aprire il primo cantiere nel Lazio“.

Duferco Energia apre il primo cantiere Ecobonus nel Lazio

“Spero che il concretizzarsi del mio impegno possa fare da apripista per tutti gli indecisi e possa trasformare in realtà un’opportunità che contribuisca non solo a superare il momento che stiamo affrontando ma a migliorare le nostre condizioni e quelle del luogo in cui viviamo“.

Info: 800 74 40 89

