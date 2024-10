L’olio prodotto è destinato al solo consumo domestico e non potrà essere per alcun motivo commercializzato

Raccolta delle olive gratuita a Cerveteri, 28 famiglie si aggiudicano l’assegnazione delle alberature –

Si è svolta ieri pomeriggio al Palazzo del Granarone l’assegnazione temporanea delle piante di proprietà comunale per la raccolta delle olive finalizzata all’auto-produzione per uso domestico di olio. Sono 28 le famiglie assegnatarie, che a partire dalla data di oggi, mercoledì 9 ottobre, potranno iniziare le attività di raccolta dalle cinque piante di cui sono risultate aggiudicatarie. Il frutto delle olive raccolte, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a fine domestico e non potrà essere commercializzato per alcun motivo.

“Come ogni anno il nostro Comune verso la metà di settembre ha pubblicato un bando aperto a tutti per la raccolta gratuita delle olive dagli alberi di proprietà comunale – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – rappresenta un’opportunità per le famiglie di Cerveteri di poter produrre dell’ottimo olio locale ma anche un modo per evitare che i frutti delle tante piante di olive della nostra città, possano andare rovinate. Piante di cui Cerveteri è estremamente ricca, non è un caso infatti che uno degli eventi maggiormente attesi dalla cittadinanza e non solo, sia legato proprio all’olio, con la tradizionale Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri che quest’anno giunge alla sua quindicesima edizione”.

Nel dettaglio, le alberature assegnate sono quelle site di fronte al cimitero vecchio di Cerveteri, al Parco della Legnara, in via Settevene Palo nell’area adiacente l’Istituto Giovanni Cena e in via Fontana Morella angolo via Martiri delle Foibe.

“A tutte le famiglie assegnatarie – conclude Ferri – auguro una ottima e proficua raccolta e al personale dell’Ufficio Attività Produttive, rivolgo il mio ringraziamento per il lavoro svolto per la pubblicazione e l’espletamento dell’avviso”.