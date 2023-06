Raccolta alimentare, l’assessore Francesca Badini: “Soddisfatti. Cerveteri città solidale”

La delegata Dell’Olio: “Un grazie alla città e alla Protezione Civile”

“A poche ore dalla conclusione della raccolta alimentare che abbiamo organizzato grazie alla collaborazione dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, possiamo ritenerci più che soddisfatti. Ci tengo infatti a ringraziare sentitamente tutti i cittadini di Cerveteri che come sempre hanno dato un segnale di grande solidarietà”.

Così l’assessore Francesca Badini.

“Ogni vostro singolo gesto di generosità – aggiunge – ci permetterà di incrementare l’attività di sostegno alimentare da parte della nostro Gruppo di Protezione Civile impegnata quotidianamente nel supportare le famiglie del nostro territorio che versano in situazione di difficoltà. Un ringraziamento va anche ai responsabili dei supermercati Decó, Conad ed Eurospin del nostro Comune per la disponibilità dimostrata nei confronti di una iniziativa che senza l’aiuto dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri non sarebbe stata possibile realizzare”.

“Ed proprio ai volontari che va un ringraziamento speciale. Vorrei ringraziarvi uno ad uno per quello che avete fatto oggi e che fate quotidianamente! Grazie ragazzi, siete unici! Un sentito ringraziamento va a che al loro Responsabile Renato Bisegni ed alla delegata “al contrasto, prevenzione e controllo delle criticità del territorio” Patrizia Dell’Olio che mi ha supportata nell’organizzazione dell’iniziativa oltre ad essere stata presente sul posto”.

Sulla giornata della solidarietà interviene anche la delegata Patrizia Dell”Olio:

“Un mio sentito ringraziamento, va al coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile Simona De Vizi, per aver gestito il tutto, e coordinato i volontari, affinché il tutto procedesse alla perfezione. Anche io ringrazio i cittadini, per la loro generosità dimostrata, e grazie anche alla disponibilità dei supermercati in questione. Ringrazio il responsabile di Protezione Civile, Renato Bisegni, persona di alta preparazione e professionalità senza la quale, i nostri volontari non avrebbero la preparazione e la formazione che hanno. Un grande grazie, va ai nostri volontari, che come sempre, hanno reso un servizio impeccabile”.