Quizzami, la serata cult torna a Cerveteri grazie al Rione Casaccia

Sabato 5 agosto dalle ore 21:00 torna Quizzami grazie all’Oratorio San Michele Arcangelo. La serata del Rione Casaccia è già un cult

Fervono i preparativi per il ritorno di Quizzami, la serata evento organizzata ogni anno dal Rione Casaccia e che è ormai un cult delle estati ceriti. L’appuntamento è fissato per sabato 5 agosto e il gioco inizierà alle ore 21:00. Come lo scorso anno, ad accogliere le squadre partecipanti sarà l’oratorio San Michele Arcangelo in Piazza Giacinto Bruzzesi.

Il quiz show testerà cultura e abilità, ma servirà anche un po’ di fortuna. In palio c’è un viaggio per 4 persone che andrà alla squadra che realizzerà il punteggio migliore. Per poter partecipare basterà armarsi di amici e voglia di divertirsi, infatti, le squadre dovranno essere composte da almeno 6 persone.

Il costo di partecipazione alla serata è di 20€, una quota che include anche la cena con acqua e vino. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 3403099638.