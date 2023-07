Questa sera RAF in concerto al Ladispoli Summer Fest 2023

L’evento si svolgerà a Ladispoli in Piazza Rossellini, dove si esibirà con una peformance coinvolgente e canterà le sue più famose canzoni.

Questa sera si terrà il concerto di RAF al Ladispoli Summer Fest 2023. L’evento si svolgerà a Ladispoli in Piazza Rossellini, dove si esibirà con una peformance coinvolgente e canterà le sue più famose canzoni.

Ecco alcune informazioni sulla viabilità divulgate dal Comune di Ladispoli:

VIABILITA’ E AREA PEDONALE:

oer tutti e tre i giorni verrà istituita l’area pedonale dalle 19:00 akke o1:00 in Piazza Rossellini, Piazza Marescotti, Viale Italia e Via Regina Margherita, nel tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria. Saranno chiuse al traffico Via Ancona, nel tratto compreso tra Via Trieste e Piazza Rossellini, e Via Odescalchi all’altezza di Piazza Rossellini, con l’obbligo di svolta a destra in direzione Piazza della Vittoria.

PARCHEGGIO AUTOMOBILI:

Il parcheggio gratuito più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 600 metri dall’area del concerto. Si invitano comunque i cittadini, nei limiti del possibile, a prediligere spostamenti con mezzi alternativi.

ACCESSO E PARCHEGGIO PORTATORI DI HANDICAP:

I portatori di handicap, muniti del contrassegno disabili, potranno accedere con la propria autovettura dal varco di Via Ancona-Via Trieste, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata, di fronte al box della Pro Loco in Piazza Rossellini.

ORARIO CONCERTI:

Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle 21:30, fino a mezzanotte circa.

ORDINANZA ALCOLICI:

Con l’ordinanza Sindacale n. 59/2023 è stato anticipato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 19:00 nell’area interessata dalla manifestazione. Restano invariate tutte le disposizioni precedentemente impartite con l’ordinanza n.40/2023.



