Tutto all’insegna della libertà, dall’abbigliamento (il più strano possibile) all’ingresso libero per tutti
Quasi una festa di fine estate al Banana Village –
Al Banana Village del Lungomare dei Navigatori Etruschi a Marina di Cerveteri si saluta l’Estate col Quasi.
Una festa all’insegna della libertà di vestirsi come si vuole: “È quell’evento dove per una notte puoi trasformarti in qualcosa fuori dal comune, senza selezioni all’ingresso”, recita il post su Instagram.
Una serata dove tutto è estremamente casuale, anche la musica che spazierà dalla disco anni ’90 alle sigle dei cartoni animati passando dal trash all’happy disco.
E per non farsi mancare niente anche due contest: vestiti e costumi da bagno, dal migliore al peggiore votati dal pubblico a suo di strilli.
La serata inizierà alle ore 19.00 e l’ingresso è libero per tutti.