 
CerveteriCittà

Quasi una festa di fine estate al Banana Village

13 Settembre 2025

Tutto all’insegna della libertà, dall’abbigliamento (il più strano possibile) all’ingresso libero per tutti

Quasi una festa di fine estate al Banana Village –

Al Banana Village del Lungomare dei Navigatori Etruschi a Marina di Cerveteri si saluta l’Estate col Quasi.

Una festa all’insegna della libertà di vestirsi come si vuole: “È quell’evento dove per una notte puoi trasformarti in qualcosa fuori dal comune, senza selezioni all’ingresso”, recita il post su Instagram.

Una serata dove tutto è estremamente casuale, anche la musica che spazierà dalla disco anni ’90 alle sigle dei cartoni animati passando dal trash all’happy disco.

E per non farsi mancare niente anche due contest: vestiti e costumi da bagno, dal migliore al peggiore votati dal pubblico a suo di strilli.

La serata inizierà alle ore 19.00 e l’ingresso è libero per tutti.