Divelti metà degli impianti di illuminazione a terra: oggi il Sindaco la inaugurerà comunque

Anguillara, atto vandalico sulla nuova passeggiata –

A darne l’annuncio il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo: la nuova passeggiata, appena rinnovata, è stata devastata da degli atti di vandalismo.

“Con profondo sdegno devo informare la cittadinanza che, nella notte appena trascorsa, ignoti hanno compiuto un vile atto vandalico sulla nuova passeggiata che inaugureremo questa mattina. Sono stati divelti oltre la metà dei punti luce dell’impianto di illuminazione, danneggiando un’opera pensata e realizzata per restituire bellezza e vivibilità a tutti noi”, scrive Pizzigallo.

“Un gesto inqualificabile, che ferisce non solo l’amministrazione ma l’intera comunità di Anguillara Sabazia”, aggiunge il Sindaco.

“Tuttavia, non ci faremo intimidire: l’inaugurazione si svolgerà regolarmente, come previsto, proprio perché è fondamentale che i cittadini vedano con i propri occhi ciò che è stato fatto – sia il lavoro svolto con impegno, sia l’oltraggio che qualcuno ha osato infliggergli.

Daremo mandato per il ripristino immediato dei danni, e – come già deliberato in Giunta – lavoreremo per anticipare l’installazione del sistema di videosorveglianza nella zona che era prevista per ottobre, affinché atti simili non possano più ripetersi nell’impunità.

Chiedo a tutti voi di unirvi nel condannare con forza questo gesto e nel difendere i beni comuni, che appartengono a ciascuno di noi. La nostra città merita rispetto.

A più tardi, all’inaugurazione”.