Condividi Pin 0 Condivisioni

Il sindaco Grando ai cugini etruschi: «Ennesimo tentativo di mistificazione della storia»

”Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri” e scoppia la polemica

Dalla disputa su chi si sarebbe dovuto occupare della manutenzione della rotatoria sulla Settevene Palo, al concerto di Jovanotti, a Caravaggio. Le contese tra la città balneare di Ladispoli e i cugini di Cerveteri, continuano ad aumentare a dismisura. Dopo la bagarre sul concerto di Jovanotti, prima annunciato a Torre Flavia, sotto “giurisdizione” ladispolana e successivamente spostato a Campo di Mare per non “disturbare” il fratino che vive sulle dune della spiaggia, tra Ladispoli e Cerveteri, e che ha visto un acceso botta e risposta tra i due sindaci dei comuni confinanti, ora il nodo del contendere è Caravaggio. Proprio ieri si è svolto nella città etrusca il convegno “Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri”. E tanto è bastato, il nome del convegno per accendere la polemica. Da mesi l’amministrazione comunale porta avanti la tesi, tramite mostre di pittura, convegni ed eventi di vario genere che il noto pittore, sbarcato a Palo, nei pressi del Castello Odescalchi possa essere morto sul territorio ladispolano e non a Porto Ercole. Non ultimo l’invito al regista Michele Placido di visitare la città balneare in occasione dei sopralluoghi che proprio il regista stava effettuando sulle location scelte dalla produzione per la serie televisiva sul pittore. «Siamo all’ennesimo tentativo di mistificazione della storia?», ha scritto sui social il sindaco Alessandro Grando, appreso il titolo del convegno di ieri a Cerveteri. . «Caravaggio è sbarcato a Ladispoli! Mettetevi l’anima in pace, all’epoca non c’erano i fratini a Palo, Caravaggio non lo potete spostare a Campo di Mare».