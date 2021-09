Quale futuro per gli Architetti di Roma e Provincia? Anche Santa Marinella è rappresentata nella lista essere_Architetti –

Per costruire esperienze future positive, produttive ed efficaci è necessario prima progettarle. E allora, quale futuro si prospetta per l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, in Italia il più numeroso della categoria?Sono stati da poco presentati, presso la Casa del Jazz, il programma e i candidati della Lista essere_Architetti, che si candida alla guida dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia per il quadriennio 2021-2025. In essa figurano donne e uomini espressione del territorio, latori di un progetto ambizioso e in linea con le sfide contenute nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le portanti sono quelle di un programma di azione per le persone, che guardi anche alla sotenibilità ambientale e che si dimostri soprattutto capace di dare risposte fattive alle tante, irrisolte problematiche che oggi affliggono la categoria.

“È tempo di cambiare,” ha dichiarato l’Architetto Claudio Rosi, Candidato alla Presidenza dell’Ordine nonché Portavoce della lista: “questa è un’occasione importante che può portare rinnovamento per gli Architetti di Roma e Provincia, in grado, esprimendo il voto per i candidati della Lista essere_Architetti, di far tornare l’Ordine di Roma vicino ai propri iscritti, offrendo finalmente un concreto supporto agli Architetti romani. Tutti, senza distinzioni“. “È giunto il momento“, ha poi concluso l’Architetto Rosi, “che l’Ordine della Capitale torni ad avere un ruolo di guida e riacquisti la capacità di sostenere con autorevolezza il dialogo con le Istituzioni“.Fra i candidati della Lista essere_Architetti figura anche Carlo Pisacane, nato a Roma ma residente a Santa Marinella, il cui obiettivo è quello di contribuire all’avvicinamento culturale e professionale dei colleghi della Provincia al mondo della Capitale, promuovendo al contempo il modello sociale “dell’abitare fuori città”. Uno dei temi su cui la difficile esperienza della pandemia richiede e richiederà una riflessione attenta e approfondita.

Il confronto con i candidati della Lista essere_Architetti proseguirà Lunedì prossimo, 13 Settembre, dalle 18:00 alle 21:00 presso l’Auditorium Scuderie Aldobrandini di Piazza Guglielmo Marconi 6 a Frascati (RM), dove avrà luogo anche un aperitivo. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.esserearchitetti.it.