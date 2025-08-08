Pyrgi: visita guidata all’area archeologica e all’antiquarium

Appuntamento per domani, sabato 9 agosto alle ore 17. Ingresso libero

Dopo l’apertura straordinaria del 19 luglio scorso con la visita guidata a cura di Sofia Servoli di Sapienza Università di Roma, “Passeggiata nella storia di Pyrgi: porto e santuario”, nell’ambito del piano di valorizzazione del Ministero della Cultura (MIC), la Soprintendenza per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale ne ha organizzata una seconda all’area archeologica e all’Antiquarium per sabato 9 agosto prossimo a cura della dott.ssa Alessia Savi Scarpone.

Sempre a ingresso gratuito. Sempre alle ore 17. Come sempre si coniglia abbigliamento comodo.

Per info e prenotazioni contattare lo: 0766-570194