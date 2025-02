Punto importante per il Cerveteri Women contro il Latina

Michela Mastropietro porta in vantaggio le etrusche, nella ripresa il pareggio delle nerazzurre. Sabato prossimo al Galli arriva l’Ostia Antica

Dopo la “manita” rifilata al Calions la scorsa settimana, il Cerveteri Women cercava una conferma. E la conferma è arrivata, sotto il diluvio del Campo Enrico Galli dove le ragazze verdeblu hanno pareggiato con grande merito contro il Latina. Compagine contro la quale le etrusche stanno dando vita ad un accesissimo testa a testa in classifica per raggiungere la quarta posizione. Ultimo slot disponibile per l’accesso ai play-off.

Capitan Perigli e compagne partono subito a testa bassa: solidità difensiva, la diligenza e la robustezza in mezzo al campo del trio Conti – Badini – Fanara e la velocità del trio d’attacco Calabria – Cruciani – Mastropietro, più volte mettono in difficoltà la difesa ospite. Fino al 30esimo del primo tempo, con Michela Mastropietro che sfruttando una disattenzione difensiva delle neroazzurre, si invola a velocità supersonica verso la porta insaccando alle spalle del portiere.

Michela Mastropietro

Giusto premio per il Cerveteri, che ha giocato un primo tempo tatticamente ordinato, attento su ogni pallone, considerando il pallone perso solamente quando è uscito totalmente dal campo. Si va al primo tempo, dunque, sul risultato di 1 a 0 per le etrusche.

Nella ripresa il Latina aumenta di giri. Ma il Cerveteri tiene botta con orgoglio e grande compattezza. E’ la rete di Biasotto, sulla quale dalla tribuna ma anche dal campo sono stati tanti i dubbi se la palla fosse realmente entrata, a riportare a galla la squadra ospite.

Nell’ultimo quarto d’ora di gara si consuma un vero e proprio assedio da parte delle ospiti, ma il Cerveteri, grazie alla linea difensiva Fontana – Perigli – Theodoli – Zavaureva, ad una provvidenziale Ceccarelli tra i pali e ad un assetto di gioco perfettamente ingranato, tiene botta fino alla fine. Dopo abbondante recupero, il triplice fischio finale che consegna al Cerveteri un punto in classifica prezioso. Che non fa “fuggire” il Latina, mantenendo invariato il distacco.

Un punto che fa morale, e che dà continuità in classifica. Che conferma come la squadra stia crescendo e che nel gruppo c’è convinzione dei propri mezzi. Il prossimo impegno è ancora tra le mura amiche per le ragazze etrusche. Sabato 15 febbraio, eccezionalmente alle ore 15:00, al Campo Enrico Galli arriverà l’Ostia Antica. Una gara da non sottovalutare nonostante il divario in classifica, dal quale le etrusche dovranno obbligatoriamente uscire con i tre punti.