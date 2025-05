Protezione civile e volontariato: il successo del gruppo ANPS di Cerveteri Ladispoli e Manziana tra formazione, servizi e vicinanza ai cittadini

Gruppo di Volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Cerveteri, DISTACCAMENTI DI Ladispoli e Manziana

Era il 3 aprile del 2024 quando è nato il gruppo di volontariato e protezione civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Cerveteri, e dopo solo 14 mesi siamo molto soddisfatti di come i cittadini hanno accolto questa nuova realtà associativa, sostiene il responsabile Camposarcone Bruno.

Siamo 131 soci e di questi ben 64 hanno dato la loro disponibilità a svolgere servizi di volontariato e protezione civile.

Prosegue il vice responsabile Oertel Roberto in questi 14 mesi a seguito degli iter amministrativi e burocratici svolti, siamo stati inseriti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel registro territoriale della regione Lazio come Protezione Civile, inoltre siamo registrati negli albi Comunali di : Cerveteri , Ladispoli, Manziana e Bracciano ed in ogniuno di questi Comuni siamo riusciti ad avere le stesse adesioni di cittadini e volontari, tanto da

costituire dei distaccamenti.

Credo che il successo sia dovuto oltre al riconoscimento di un’associazione a livello nazionale e storica come appunto quella della polizia di stato, anche per la formazione che viene offerta ai volontari dalla scuola diella polizia di stato, qualificandoli, come ad esempio l’abilitazione al Safety & Security nelle manifestazioni pubbliche o come operatore radio vhf.

La disponibilità dei volontari ci ha consentito di svolgere moltissimi servizi per i cittadini dei comuni dove siamo presenti, e con estremo piacere e soddisfazione, afferma Oertel, il servizio che più ci rende fieri e consente una vicinanza con e per i cittadini e’ il servizio avviato da Aprile di quest’anno sul territorio del comune di Ladispoli relativo “presidio, monitoraggio e segnalazione”, con attenzione oltre che per la città di Ladispoli anche e specialmente per l’Oasi naturale di Torre Flavia, in accordo e condivisione con il dott. Corrado Battisti referente dell’area per Città metropolitana di Roma Capitale.

Da Aprile ogni giorno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 dei nostri volontari, tutti rigorosamente in divisa, svolgono questo servizio che consiste nel monitorare ed essere presenti nelle vie principali di Ladispoli, come Viale Italia, il lungomare e nei giardini centrali posti tra via Ancona e via odescalchi, da via Genova a Via Flavia, con maggior focus nei pressi dei giochi per bimbi e dell’area del mercato giornaliero.

Stesso monitoraggio e presidio viene svolto nell’oasi naturale di torre Flavia. I nostri volontari sono tutti abilitati e qualificati nelle manovre BLSD (Basic Life Support Defibrillation) che sono una serie di tecniche di primo soccorso che prevedono sia la rianimazione cardiopolmonare (RCP) che l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE).

Quest’ultimo ci è stato donato lo scorso anno dal dr Bruno Migliore titolare della farmacia Migliore. Proprio sabato 24 i nostri volontari in servizio alle 10.00 presso Torre Flavia, hanno soccorso un pescatore che era caduto dagli scogli procurandosi una frattura al femore, e assieme al responsabile dell’area protetta dott. Battisti, hanno dato assistenza al ferito e chiamato il 118 che ha poi trasportato il ferito all’ospedale per le relative cure necessarie.

Molti cittadini, ci fermano e si informano di chi siamo e cosa svolgiamo e quindi ci ringraziano per questo servizio svolto a titolo gratuito. Vedere comunque delle “divise” che sono tra la gente e in caso di necessità aiutano e in casi estremi e di particolare pericolo, avvisano le autorità competenti, infonde sicurezza tra i cittadini.

Oertel Roberto inoltre sottolinea come ogni servizio svolto dai nostri volontari, viene autorizzato e segnalato sia al coordinamento nazionale dell’ANPS che al commissariato di P.S. in Ladispoli, cosi che le autorità sappiano quando e dove, volontari con la divisa dell’ANPS sono in servizio.

Conclude il responsabile Bruno Camposarcone, che l’amministrazione di Ladispoli come anche degli altri comuni hanno già ricevuto la nostra comunicazione e disponibilità per una collaborazione ancora maggiore secondo le necessità e priorità che le amministrazioni ritengono perseguire.



Vi lasciamo con qualche numero, che dice rappresentano meglio di tante parole, quanto già fatto in questi 14 mesi e quanto ancora riusciremo a fare.

Per chiunque fosse interessato ad aderire alla nostra associazione, puo scrivere alla mail [email protected] oppure chiamare al 347.157.5333

Da Aprile a dicembre 2024 svolti 100 servizi per un totale di 1.850 ore con 40 volontari.

Da Gennaio a Maggio 2025 svolti già 94 servizi per un totale di 1.683 ore con 64 volontari.