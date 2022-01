Proteste al Liceo Pertini, la dirigente scolastica fa chiarezza

La prof.ssa Baldi: “Aperta al dialogo con gli studenti”

Proteste al Liceo Pertini, la dirigente prof.ssa Baldi fa chiarezza

“Riguardo all’articolo da voi pubblicato – scrive la dirigente scolastica prof.ssa Baldi – (qui https://bit.ly/3ffkT7g), visto che contiene diverse inesattezze mi trovo costretta a precisare i seguenti punti per dovere di chiarezza e serietà professionale:

1 Non è vero che alla protesta hanno aderito “più della metà degli studenti” ma circa il 7/8%

2 “quello che chiediamo è la messa in sicurezza della struttura”.

Il Liceo Pertini ha adottato in maniera estremamente scrupolosa fin dall’inizio della pandemia tutte le misure di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID 19 previste dai protocolli istituzionali. Ne è prova il fatto che non abbiamo mai avuto nessun focolaio nella scuola. Anzi gli studenti si sono spesso lamentati dell’eccessivo (secondo loro) rigore da me seguito nell’applicazione delle norme

3 “Le nostre classi sono molto numerose”.

Il consiglio di istituto ha deliberato su mia proposta che il numero degli studenti di questo anno fosse il medesimo dell’anno precedente, in modo da garantire il metro di distanza interpersonale, anche se il ministro ad inizio anno ha eliminato l’obbligo del metro di distanza tra gli studenti. Il numero medio degli studenti per classe è inferiore alla media e non ci sono al Pertini le cosiddette “classi pollaio”.

4 “Siamo costretti ad indossare le mascherine ffp2 e a tenere le finestre aperte”

Entrambe le misure sono obbligatorie per normativa interministeriale. È mio dovere applicarle e farle rispettare.

“Tengo inoltre a precisare – conclude la dirigente – che gli studenti non mi hanno avvertita di questa loro autonoma e non autorizzata protesta, né assolutamente mi hanno chiesto un incontro. Tutti sanno che io sono sempre disponibile al dialogo. Tutto questo per il rispetto del diritto di cronaca e di corretta informazione”.