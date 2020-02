Condividi Pin 0 Condivisioni

Proseguono gli interventi alla Stazione FS Marina di Cerveteri

Dopo l’inaugurazione del luglio scorso, in questi mesi non sono mai terminati i lavori, realizzati da RFI su forte interessamento della nostra Amministrazione, con la presenza preziosa dell’Assessora ai Trasporti Elena Gubetti e del Delegato ai Rapporti con RFI Renato Galluso, alla Stazione.

Come avevamo annunciato, ecco le rastrelliere per le biciclette. Posizionate ieri e già utilizzate da tantissimi pendolari stamattina.

Ma non finisce qui! In questi giorni, verranno posizionate anche sul Lato Campo di Mare.

Lo scrive il primo cittadino Alessio Pascucci