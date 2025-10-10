Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Non è un servizio psicologico, ma un primo punto d’accesso e di orientamento per chiunque ha la necessità di essere ascoltato”

Prosegue l’attività dello Sportello d’Ascolto gratuito alla Farmacia comunale n.6 a Cerveteri –

Nella Farmacia comunale n.6 in via Fontana Morella n.84 a Cerveteri continua l’attività dello Sportello d’Ascolto, un servizio completamente gratuito che offre alla cittadinanza e chiunque sente di averne bisogno un punto di riferimento, informazione e dialogo in momenti di particolare difficoltà o bisogno di essere ascoltati.

È attivo tutti i lunedì dalle ore 16:30 alle ore 20:00 ed è accessibile tramite appuntamento. Si può prendere appuntamento contattando il numero 3662274651 oppure chiedendo al personale di una qualsiasi delle sei farmacie comunali di Cerveteri.

Fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Cerveteri insieme alla Multiservizi Caerite, lo sportello è coordinato dalla Onlus Mano Latina.

“Non un servizio psicologico, ma uno Sportello d’Ascolto, un primo punto d’accesso per quelle persone che sentono la necessità di doversi raccontare, di essere ascoltate, di condividere dei momenti di difficoltà con personale qualificato, professionale e competente – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – attivato lo scorso anno all’interno, sin da subito gli accessi al servizio sono stati molto alti, a testimonianza di quanto fosse forte la necessità da parte della cittadinanza di poter fruire di un servizio come questo, di uno spazio che potesse dare loro ascolto, un momento di condivisione personale”.

“Uno Sportello – prosegue il Sindaco – che si è dimostrato essere fondamentale purtroppo anche in alcuni momenti drammatici all’interno della nostra città avvenuti lo scorso anno, quando furono tanti, soprattutto ragazzi giovani, a fruire di questo servizio al quale teniamo in maniera particolare e che rappresenta una vera eccellenza nella gamma di attività offerte dalle nostre Farmacie comunali”.

“Ringrazio con l’occasione la Onlus Mano Latina per il grande lavoro svolto sino ad ora e per tutte le attività future all’interno della nostra città – conclude il Sindaco Gubetti – così come rivolgo un ringraziamento alla Dottoressa Ilaria Sterpa, presidente del Collegio Sindacale incaricato pro-tempore alla gestione della Multiservizi Caerite e a tutto il personale delle Farmacie comunali di Cerveteri, estremamente disponibili nell’accogliere e nel fornire informazioni sulle attività dello Sportello”.