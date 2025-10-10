Per quanto riguarda i Presidenti di Seggio è possibile presentare domanda fino al 31 ottobre, per gli scrutatori fino al 30 novembre

Presidenti di seggio e scrutatori a Cerveteri: aperte le iscrizioni all’albo –

Sono aperte le iscrizioni all’Albo dei Presidenti di Seggio e degli Scrutatori del Comune di Cerveteri. Possono essere inseriti nell’albo dei Presidenti di Seggio tutti gli elettori del Comune di Cerveteri, che non abbiano superato i 75anni di età e che siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Termine ultimo per la presentazione della domanda, venerdì 31 ottobre.

Possono essere invece inseriti nell’Albo degli Scrutatori tutti gli elettori ed elettrici del Comune di Cerveteri. L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Sono iscritti d’ufficio e quindi non devono presentare nuova istanza, coloro che già fanno parte dell’Albo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 novembre.

Sul sito internet del Comune di Cerveteri è disponibile la modulistica completa. La domanda può essere presentata tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure al Protocollo Generale dell’Ente, sito al Parco della Legnara.

Modulistica Presidenti di Seggio:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/iscrizione-albo-presidenti-di-seggio-apertura-0

Modulistica Scrutatori:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/iscrizione-albo-scrutarori-apertura-0