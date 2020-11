Incendio in un appartamento a Passoscuro, intervengono i VVF

Share Pin 4 Condivisioni

Probabili cause accidentali. Soccorsi gli abitanti della casa

Alle ore 04:00 circa di questa notte, i Vigili del Fuoco di Cerveteri, hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incendio appartamento in zona Passoscuro. A bruciare era il pian terreno di una palazzina, in particolar modo la cucina e il porticato in legno. Data la concitazione del momento, molte persone si sono riversate in strada sopraffatti dalla paura. I VVF hanno rapidamente estinto le fiamme che coinvolgevano l’appartamento, impedendo alle stesse di raggiungere ulteriori locali adiacenti. le quattro persone che abitavano la casa in indirizzo (al momento già fuori dall’abitazione), sono state subito affidate alle cure del personale sanitario, per sincerarsi sulle condizioni di salute (che risultavano essere buone). Sul posto erano presenti l’auto botte 34 (anch’essa proveniente dal distaccamento di Cerveteri) e i Carabinieri.

