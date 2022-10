Dopo la beffa di domenica scorsa sabato la squadra ha battuto in trasferta 61-65 una delle formazioni più giovani e atletiche del campionato: il Basket Roma Lab.

Prima storica vittoria per la Mistercucina Dinamo Ladispoli in Serie D –

Riceviamo e pubblichiamo –

“Ogni volta che si riesce a fare qualcosa per la prima volta, qualcosa di buono e di bello che e’ costato fatica, sacrificio e tempo, e’ qualcosa di cui essere orgogliosi e che merita di essere ricordato, e’ qualcosa che diventa storia. Sabato per tutti noi e’ stata una grande serata, una grande vittoria per i ragazzi, per la nostra organizzazione, per tutti gli appassionati di basket ladispolani” commenta cosi’ il Presidente della Pallacanestro Dinamo Ladispoli, Luigi Fois, la prima vittoria nel campionato di serie D della squadra di basket cittadino.

Dopo la beffa di domenica scorsa, quando dopo essere stati in testa per 35 minuti i ragazzi di coach Andrea Ciprigno sono stati superati e battuti tra le mura amiche dal Cinecitta’ Roma, sabato la Mistercucina Dinamo Ladispoli ha battuto in trasferta 61-65 una delle formazioni piu’ giovani e atletiche del campionato, il Basket Roma Lab.

Primo quarto abbastanza mediocre in realta’ per i ragazzi ladispolani, che iniziano ad entrare in partita solo nei minuti finali, per poi proseguire a crescere nel gioco e nella voglia nei secondi 10 minuti grazie soprattutto agli innesti di Petronio e Acconciamessa che portano nuove energie e punti preziosi. La prima meta’ gara si chiude cosi sul 33-36.

Alla ripresa dei giochi la Dinamo continua a sembrare in controllo ma non riesce mai ad allungare in maniera incisiva e si presenta all’inizio dell’ultimo quarto con soli 5 punti di vantaggio (42-47), dopo comunque aver speso tanto in termini di energie fisiche e nervose.

Nell’ultima frazione ci si illude per qualche minuto che la strada sia in discesa, sono le bombe di Acconciamessa e Petronio a segnare il massimo distacco dai padroni di casa (+9, 45-54 al minuto 7), ma da li in poi la Dinamo si ferma; i locali iniziano la loro rimonta e i ragazzi targati Mistercucina iniziano a rivedere i fantasmi della prima partita… a 1 minuto e 50 secondi dalla fine il punteggio e’ 60-59 e qualcuno tra i tifosi ladispolani presenti sugli spalti teme la replica della prima di campionato.

Coach Ciprigno chiama timeout ed e’ una vera e propria boccata d’ossigeno, i ragazzi sono stanchissimi in un PalaRinaldi caldissimo e umidissimo come non mai: Riccardo Fois (40 minuti in campo alla fine) accusa i crampi, D’alonzo una contrattura al polpaccio… i ragazzi comunque sono bravissimi a rientrare in campo senza paura alcuna e piu’ determinati che mai: Campolungo e Mangiola conquistano tiri liberi preziosissimi, e a trenta secondi dalla fine il punteggio rivede avanti 60-62 i ladispolani. La giocata finale e’ una palla rubata di Riccardo Fois, che seppur sfinito riesce ad anticipare l’avversario sulla linea dei tre punti difensivi e si invola verso il canestro avversario per il piu’ facile (ma al quarantesimo minuto in realta’ tutto diventa difficile) dei terzi tempi a una mano: 60-64, partita finalmente in ghiaccio, e a nulla servono l’ultima manciata di secondi se non a fissare il punteggio finale sul 61-65.

Partita vinta con il cuore, che lascia comunque parecchi punti interrogativi cui coach Ciprigno dovra’ trovare una risposta adeguata, domenica prossima si giochera’ in casa contro l’ostica Basket Bee di Latina, e anche se sara’ solo la terza di campionato si comincera’ a capire meglio il reale spessore di questa squadra. Nel frattempo comunque la societa’ e tutti gli appassionati di Ladispoli si godono questo momento che in qualsiasi caso rappresenta un traguardo “storico”.

Tabellino : Fois 12, Terenzi 9, De Martino 5 (cap), Mangiola 6, Petronio 12, Ukmar, D’Alonzo 4, Campolungo 7, Acconciamessa 10. All. Ciprigno