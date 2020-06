Condividi Pin 0 Condivisioni

Evento avvenuto questa mattina a bordo della nave Cruise Barcelona della Grimaldi Group

Presentato il libro “CAESAREM VEHIS La Capitaneria di porto nel monumentale porto di Civitavecchia” – Questa mattina, a bordo della nave Cruise Barcelona della Grimaldi Group, è stato presentato il libro dal titolo “CAESAREM VEHIS La Capitaneria di porto nel monumentale porto di Civitavecchia”.

L’evento, direttamente collegato alla celebrazione dei 150 anni della Capitaneria di porto, costituisce il culmine di un impegnativo lavoro portato a termine da Andrea Giattini, militare in servizio presso la Capitaneria di porto, il quale, ha sviluppato le proprie ricerche con il prezioso contributo di importanti biblioteche, collezioni private ed autorevoli archivi. Tra questi l’Archivio della Camera di Commercio, che ha permesso di ricostruire le relazioni commerciali del nostro porto; l’Archivio del genio civile, attraverso il quale è stata affrontata l’evoluzione infrastrutturale del porto; l’Archivio dell’Istituto Luce, che ha consentito di arricchire la pubblicazione con importanti immagini del XX Secolo. Secondo l’Autore, inoltre, particolarmente affascinante è stato condurre le proprie ricerche presso l’Archivio Segreto del Vaticano, da cui sono emerse storie ed aneddoti cittadini, interessanti e curiosi. Le ricerche hanno pertanto consentito di realizzare un testo di pregio assoluto con immagini e documenti inediti.

Il progetto editoriale, interamente sostenuto dal gruppo Grimaldi, si propone di ripercorrere la storia dell’Autorità marittima nel porto di Roma, dalla progettazione di quest’ultimo ad opera dell’Imperatore Traiano, attraversando gli anni dell’Amministrazione pontificia fino a raccontare la ricostruzione del porto a seguito dei bombardamenti, arrivando ai giorni nostri.

Il prof. Gentiloni, Ordinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università Sapienza di Roma, sintetizzando gli aspetti di pregio della pubblicazione ha sottolineato come grazie alla narrazione fatta dal Giattini “…siamo aiutati a comprendere meglio le cesure e la continuità, le trasformazioni e i lasciti del passato. Emerge con chiarezza la passione di chi ha lavorato in un gioco di squadra, come cifra costitutiva di un lavoro che si farà apprezzare nel tempo.”

All’evento, oltre ai vertici della Grimaldi Group tra cui il dott. Guido ed il Dott. Emanuele Grimaldi, hanno partecipato l’on. Battilocchio, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino, il Sindaco di Civitavecchia, avv. Ernesto Tedesco, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, dott. Andrea Vardaro, il Presidente dell’A.d.S.P del Mar Tirreno Centro Settentrionale, avv. Francesco Maria di Majo, i Sig.ri Sindaci ed i rappresentanti dei Comuni limitrofi, il Generale Minghetti, Comandante del CE.SI.VA., nonché i maggiori esponenti delle Forze di polizia e del cluster portuale locale.