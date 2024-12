Presentato al Castello di Santa Severa il progetto SEA Sailing Experience Accessibility – Santa Severa e Pyrgi

Riconnettere un territorio, ricostruire il paesaggio costiero

Una nuova installazione permanente, realizzata da CoopCulture grazie al finanziamento di Regione Lazio, MUR e MIC e all’intervento come soggetto attuatore di Lazio Innova, offrirà ai visitatori la possibilità di riscoprire il rapporto degli Etruschi con il mare con un viaggio immersivo tra storia e innovazione nell’antico porto di Pyrgi e del territorio costiero attraverso olografie, realtà virtuale e tecnologie interattive

Santa Severa, 10 dicembre 2024 – Scoprire il passato in un modo completamente nuovo e coinvolgente partendo dal Museo del mare e della navigazione antica all’interno del Castello di santa Severa. È l’obiettivo del progetto SEA Sailing Experience Accessibility, realizzato da CoopCulture grazie al finanziamento di Regione Lazio, MUR e MIC per il tramite di Lazio Innova e illustrato questa mattina alla presenza di Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella; Laura Tassinari, Dir. Internazionalizzazione e Cluster di Lazio Innova; Rossella Zaccagnini, oprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale; di Giovanna Barni, Coopculture, Consigliere delegato

all’Innovazione.

Sono intervenuti, inoltre, insieme a Francesco Cochetti, Direttore organizzativo progetto SEA, anche Francesco Antinucci, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Scienze e Tecnologia della Cognizione; Laura Maria Michetti Università di Roma Sapienza, cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche; Flavio Enei, direttore del Museo civico del mare e della navigazione antica.

Un parterre d’eccezione per lanciare l’importante iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della costa di Santa Severa e Pyrgi: grazie a olografie all’avanguardia, realtà virtuale e tecnologie interattive, i visitatori saranno guidati in un viaggio nel tempo, riscoprendo l’antico porto di Pyrgi e il suo cruciale ruolo per il popolo etrusco, tecniche di costruzione navale e rotte commerciali degli antichi romani, e avranno modo di esplorare il territorio che abbraccia il castello di Santa Severa.

Un’avventura unica, dove ogni angolo racconta una storia e ogni tecnologia offre un’opportunità di esplorazione. Con SEA, il passato non è mai stato così accessibile e affascinante: un passo verso la riscoperta di un territorio che si riappropria della sua identità, ricostruendo non solo il paesaggio costiero, ma anche il legame tra passato e presente.

Il progetto si sviluppa lungo un percorso narrativo in tre tappe che parte dall’insediamento etrusco e, passando dal periodo romano, arriva ai giorni nostri.

Il racconto prende vita nel Museo del Mare e della Navigazione Antica, che con l’Innovation Lab rappresenta la prima tappa. Qui si rievoca l’affascinante insediamento etrusco di Pyrgi, un’area portuale arricchita da un maestoso santuario monumentale. All’interno di questo spazio innovativo, un grande FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO, MUR E MIC – SOGGETTO ATTUATORE LAZIO INNOVA.

Avviso pubblico intervento 2 (DTC2) Ricerca e Sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale Progetto S.E.A. Sailing Experience Accessibility. Full immersion nel mare degli Etruschi.Riconnettere un territorio, ricostruire il paesaggio costiero CUP F87F23000020009 schermo proietta ologrammi di due figure storiche che narrano le gesta di questo antico luogo, accompagnati da suggestivi video che trasportano i visitatori indietro nel tempo. Il percorso continua con un’esplorazione dell’area archeologica di Pyrgi, a pochi passi dal Castello, affacciata sul mare. L’utilizzo di visori per la realtà virtuale permette ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva, ammirando la

grandiosità dei templi etruschi ricostruiti in digitale. A coronare questa straordinaria avventura etrusca, si trova l’Antiquarium, un vero scrigno di tesori che conserva la decorazione dei templi appena esplorati e una vasta selezione di oggetti votivi rinvenuti nel santuario. Questo affascinante viaggio nel passato è reso possibile grazie all’impegno della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, che ha curato la passerella per visitare l’area archeologica e l’allestimento dell’Antiquarium. Un’opportunità imperdibile per riscoprire la grandezza di un popolo che ha segnato la Storia!

La seconda tappa del viaggio storico è dedicata ai diversi aspetti della navigazione in epoca romana e viene affrontata all’interno delle sale del Museo civico del mare e della navigazione antica, con l’ausilio di 3 video che in forma narrativa presentano gli oggetti esposti più interessanti, la loro storia e la loro funzione: caratteristiche tipologiche e luoghi di produzione delle anfore, merci e rotte commerciali nel Mediterraneo; tecniche di costruzione degli scafi in epoca etrusca e romana; storia di un dolium, grande recipiente per derrate alimentari, dalla sua “nascita” alla sua musealizzazione. Modelli di pompe a sentìna illustrano la tecnica di svuotamento delle navi romane dall’acqua di mare. All’interno delle sale del museo sarà attivo un sistema sperimentale di monitoraggio della soddisfazione degli utenti rispetto alle tecnologie adottate.

Il percorso storico si conclude nello spazio biglietteria/bookshop, la terza tappa all’ingresso del museo, dove sarà possibile, attraverso un grande Exploring screen interattivo, scoprire il territorio costiero e dell’entroterra tra Ladispoli e Civitavecchia così come si presenta oggi, con i suoi parchi e i siti d’interesse. Un’app scaricabile su smartphone potrà poi guidare all’esplorazione del territorio scegliendo tra i diversi itinerari proposti.

Le tecnologie impiegate:

•Apparato per olografia affiancato da grande schermo con retroproiezione;

•Visori con ricostruzioni virtuali

•videowall e due display per presentazioni video

•Piattaforma ecosistema territoriale visualizzata attraverso un multitouch

display e un app scaricabile

•Impianto di 4 touchpoint con telecamere e minipc per user monitoring