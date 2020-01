Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Partito Radicale in Cassazione per portare i documenti

Presentate firme per Referendum su taglio parlamentari, presente Pascucci

Una delegazione del Partito Radicale si è recata stamattina alla Corte di Cassazione in Piazza Cavour, a Roma, per presentare le firme relative al referendum sul taglio dei parlamentari. Presente all’interno della delegazione, come raccontano le immagini del Corriere della Sera, anche il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.