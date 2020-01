Nasce la Onlus “Marco e Francesco Camerini”

Condividi Pin 19 Condivisioni

Finalmente sarà più facile aiutare i due fratellini affetti dalla malattia di Batten.

Una bella notizia nella storia di Marco e Francesco Camerini: finalmente nasce la Onlus che porta il loro nome. Fondata da Antonella Martinangeli, Alessandro Grando, Caterina De Caro e Alessandro Ferri, ovviamente con l’autorizzazione di Emiliano e Silvia, i genitori di Marco e Francesco opereremo per sensibilizzare quante più persone sulla Malattia di Batten e per continuare nella raccolta fondi per i due fratellini.

Grazie a chi ci ha sostenuto da sempre e a chi ci ha aiutato sia a livello tecnico che economico: tra questi il primo ringraziamento va a Claudio Aronica, che ha curato tutta la fase di creazione della Onlus accollandosi le spese vive per la registrazione.

il suo esempio è solo uno dei tanti che raccontano di quanto le persone abbiano a cuore la storia di Marco e Francesco: questo ci rende orgogliosi e ci motiva ancora di più nella nostra opera.

Ringraziamo anche tutti i media che hanno deciso, con forza crescente, di ospitare la storia di Marco e Francesco, contribuendo a diffondere le notizie riguardanti le tante iniziative che cercavamo prima e cercheremo ora con ancora più forza di coordinare al fine di raccogliere fondi per le terapie sperimentali contro questa terribile malattia.

“Siamo entusiasti! Questo è il primo passo che ci porterà a far curare Marco e Francesco. Speriamo che questa iniziativa possa aiutare anche tanti altri bambini affetti da questa patologia” hanno dichiarato Silvia ed Emiliano, a testimonianza di quanto la sinergia tra la Onlus e la famiglia Camerini sia continua e fondamentale per la vita della Onlus stessa.

Per quanto riguarda le donazioni, si potrà procedere effettuando un bonifico al codice IBAN IT26T0832739030000000010961