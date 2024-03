Prende il via la II edizione di Donatori di Musica, una stagione concertistica nelle case di cura e di riposo del Lazio

Prende il via la II edizione di Donatori di Musica, il progetto sociale che porta una stagione concertistica nelle case di cura e di riposo del Lazio

CIAO LAB Aps e Ensamble Nova Amadeus realizzano insieme gli appuntamenti musicali inclusivi per la terza età

Roma, 26 marzo 2024 – Prende il via nei prossimi mesi la seconda edizione di Donatori di Musica, il

progetto sociale che offre una serie di appuntamenti musicali all’interno di alcune case di cura e di riposo

del Lazio. La grande musica classica diventa così strumento di contrasto alla solitudine delle persone più

anziane e per combattere condizioni di svantaggio e fragilità. Il progetto di natura sociale e artistica

DONATORI DI MUSICA coinvolge i Comuni di Sacrofano, Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Riano e

Morlupo. La stagione musicale prevede venti concerti eseguiti dall’Ensamble Nova Amadeus per allietare le

giornate degli anziani ricoverati, delle loro famiglie e degli operatori di sette differenti strutture ubicate nei

Comuni coinvolti.

L’evento è organizzato e promosso da CIAO LAB Aps – per sua vocazione attiva nell’ organizzazione di

attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale – in collaborazione con l’Ass.ne SiAmo Sacrofano,

ed è realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lazio.

L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Sacrofano, Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Riano e

Morlupo e rientra tra i progetti dell’Azione “Comunità Solidali 2022” DD n. G18305 del 21/12/2022.

L’Italia è paese più vecchio d’Europa; nella Regione Lazio, la popolazione con più di 65 anni è il segmento

d’età che usufruisce maggiormente dei servizi socio-assistenziali e, tra questi, gli ultra ottantenni

costituiscono circa il 40% degli ospiti delle strutture socio-assistenziali.

La percentuale di popolazione anziana è in crescita rispetto agli anni precedenti, di conseguenza anche le

strutture che accolgono gli anziani presenti sul territorio crescono numericamente.

La popolazione anziana è la più colpita dalle conseguenze della pandemia da COVID-19, le restrizioni

previste per il contenimento del contagio hanno maggiormente interessato questa fascia di popolazione e

maggiormente le strutture che li accolgono. Le visite dei parenti o degli amici, e i momenti di svago interni

alle strutture sono drasticamente diminuiti nel 2020 e per un lungo periodo interrotti, tutto ciò ha portato

ad una situazione involontaria di isolamento ed esclusione sociale. Il bisogno di svago e di ritrovare

momenti di socialità sono ormai diventati indispensabili.

La seconda edizione di DONATORI DI MUSICA nasce per rispondere a questi bisogni e per soddisfare le

esigenze che le strutture di accoglienza e gli anziani continuano a manifestare in questo ultimo lungo

periodo: contrastare le solitudini involontarie, sostenere l’inclusione sociale, combattere le condizioni di

fragilità e di svantaggio delle persone anziane.

Il progetto è realizzato con il supporto dell’Associazione “Nova Amadeus” Orchestra Sinfonica e da Camera

fondata nel 1992. L’Associazione ha al suo attivo la realizzazione di grandi spettacoli operistici, eventi

sinfonici e cameristici di altissimo livello qualitativo; ha sviluppato una larghissima esperienza professionale

nelle principali strutture teatrali italiane, attraverso la realizzazione di progetti comprendenti tutte le forme

musicali e di spettacolo.

Il calendario dell’evento è disponibile sul sito ufficiale di CIAO LAB e gli aggiornamenti sugli appuntamenti

musicali sono fruibili sulla pagina Facebook di CIAO LAB.

Strutture destinatarie della stagione concertistica Donatori di Musica 2024:

-Soggiorno per anziani “Villa Bea”, Sacrofano (RM)

-Casa di Riposo “Santa Marta”, Sacrofano (RM)

-Centro “Villa Celeste”, Campagnano di Roma (RM)

-Casa di riposo – residenza per anziani “Insieme”, Anguillara Sabazia (RM)

-Casa di riposo – “Residenza San Michele”, Morlupo (RM)

-Comunità alloggio per anziani Domus Bach, Morlupo (RM)

-“Residenza Colle degli Ulivi”, Riano (RM)

Per informazioni:

APS CIAO LAB

Cell. + 39 392.2512881/349.7321358/E-mail: [email protected]