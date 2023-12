Nelle protagoniste dei loro libri la giuria ha ritrovato qualcosa di speciale, “come era Lara”

Premio speciale “Lara Calisi: carattere di Donna”, Vincono Samia Peroni e Marika Campeti

“Ci hanno raccontato che l’uomo è stato sulla Luna, ma ad oggi non siamo ancora in grado di sconfiggere il tumore… quello che ci ha portato via Lara”. Così Francesca Lazzeri, conduttrice della XII edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”, ha introdotto la sezione più toccante del concorso letterario, prima di ricordare il curriculum artistico di Lara Calisi, giornalista, attrice, ballerina, speaker radiofonica: una artista a 360°, con la quale condusse anche una edizione del Premio Letterario. “In questa sezione speciale di gara – ha spiegato ancora Francesca Lazzeri al pubblico presente in aula consiliare – partecipano tutti i libri ed è la giuria a ricercare in una delle protagoniste qualcosa di speciale, di unico come era la nostra amica Lara a cui è dedicato il premio “Lara Calisi: carattere di Donna.” L’edizione2023 ha visto una premiazione ex aequo: le scrittici Samia Peroni per l’opera “Malensiste” e Marika Campeti per l’opera “L’ultimo respiro di Mara”.

Camilla Augello