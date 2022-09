È possibile rendere potabile e sicura l’acqua del pozzo per bere e cucinare affidandosi ad aziende specializzate

È possibile bere o cucinare con l’acqua del nostro pozzo privato? La risposta, secondo Daniele Posa, tecnico e imprenditore del settore, è del tutto positiva. Bisogna però studiare caso per caso.

Daniele Posa, tu hai a che fare con l’acqua da più di vent’anni. È possibile potabilizzare l’acqua del pozzo privato che abbiamo nel giardino o nel terreno di famiglia?

Non c’è assolutamente nessun problema. Analisi approfondite sulla qualità dell’acqua e i lavori di potabilizzazione del pozzo sono oggi alla portata di tutti. La mia azienda, Global Water Solution si occupa da anni di trattamento e purificazione di acqua per uso umano. Siamo disponibili per chiunque voglia contattarci per richiedere un sopralluogo e un primo test dell’acqua completamente gratuito.

Può essere pericoloso usare in cucina acqua che non proviene dalla rete idrica?

Tutto inizia con un test della qualità dell’acqua del pozzo. Se il test rivela che l’acqua non è potabile, allora attiviamo un laboratorio autorizzato per eseguire analisi complete per conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell’acqua ed individuare la soluzione di potabilizzazione più opportuna. Gli agenti inquinanti più comuni nei pozzi possono essere l’Arsenico, ma anche Batteri come la famigerata Legionella, o dei Virus, ma anche Nitrati, Floruri, Metalli pesanti o altre componenti chimiche innocue, che però in alte concentrazioni possono arrecare danni alla salute, alla coltivazione o al funzionamento degli elettrodomestici. Sul mio blog ho approfondito questo argomento.

Può essere l’osmosi inversa la soluzione per la purificazione dell’acqua?

Certo! Con l’osmosi inversa si possono risolvere pressoché tutti i problemi legati ed avere acqua perfetta per bere, cucinare, lavare i denti, annaffiare le piante, nutrire gli animali domestici, far funzionare gli elettrodomestici ecc. L’acqua osmotizzata è pura e sicura al 100%. Non è detto, però, che nel caso specifico non siano necessari altri sistemi di trattamento (anche di questi ho parlato nel mio blog) come addolcitori, dearsenificatori e altri ancora. Inoltre al nostro depuratore ad osmosi possiamo integrare un gasificatore, un apparecchio, quindi che rende l’acqua frizzante come più ci piace, e addirittura fredda, grazie al refrigeratore.

