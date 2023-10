Poste Italiane cerca nuovi addetti per i centri di smistamento di Fiumicino Aeroporto ed Affile

È possibile candidarsi attraverso il sito www.posteitaliane.it entro venerdì 20 ottobre

Disponibilità a lavorare su turni. È questo il requisito principale per proporre la propria candidatura, entro il 20 ottobre e attraverso il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, per il ruolo di “Addetto Smistamento” di Poste Italiane.

La ricerca, indirizzata a tutti coloro che vogliano intraprendere un’esperienza operativa in ambito logistica assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi, è attiva su diverse sedi in ambito nazionale, e comprende anche il Lazio con i Centri di Smistamento “Affile” a Roma, in via Affile, e “Fiumicino”, in Via Gino Cappanini (fianco Aeroporto Internazionale di Fiumicino).

Tra le principali attività che gli addetti allo smistamento sono chiamati a svolgere rientrano la gestione dello smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, l’amministrazione del magazzino e dei relativi flussi informativi.

Per la candidatura non sono richieste conoscenze specialistiche e si propone un contratto a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

La regione e le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Il candidato potrà indicare una sede di preferenza (da indicarsi nell’ultima domanda, nella Sezione “Domande di candidatura”) e potrà essere inserito solo a fronte di idoneità alla mansione da accertare con visita medica in sede aziendale.