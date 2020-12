Share Pin 2 Condivisioni

Montino: “Sarà una vera e propria casa della pesca, dove i nostri pescherecci potranno stare”

Porto di Fiumicino, al via il progetto della darsena pescherecci –

Prende corpo il progetto del porto di Fiumicino: partono i lavori della darsena pescherecci e la realizzazione di aree idonee per la delocalizzazione dei cantieri presenti attualmente.

“Sarà una vera e propria casa della pesca, dove i nostri pescherecci potranno stare e dove è prevista un’area, retrostante, per le attrezzature e le reti” dice il sindaco Esterino Montino.

La darsena sarà valorizzata ed arricchita e sarà realizzata una nuova viabilità di supporto che passerà per Pesce Luna e che si congiungerà con Coccia di Morto, grazie a una nuova rotatoria.

“Il presidente Di Majo ha parlato della prossima estate come data di inizio dei lavori”, ha spiegato Montino.

“Fiumicino è la porta di Roma e del Paese fin dai tempi di Claudio e Traiano e quest’opera darà una nuova vitalità al nostro territorio” ha proseguito il Sindaco.

“Anche se questo succede in un momento drammatico per l’Italia, voglio interpretarlo come un segno di speranza e uno sguardo rivolto al futuro. Un futuro di crescita e di rilancio” ha concluso il sindaco.



“La presentazione del progetto esecutivo della nuova darsena pescherecci a Fiumicino e l’annuncio dell’avvio dei lavori, previsti per il prossimo giugno, sono un sogno che si avvera”.

A dichiararlo è il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano che spiega come il progetto darà risposte ad una delle principali flotte pescherecce d’Italia e dall’altra si porranno le basi per un porto commerciale e turistico importante per la Regione Lazio.

“C’è bisogno di opere infrastrutturali che rilancino l’economia del Lazio e dell’Italia” dice Califano.