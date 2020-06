Condividi Pin 4 Condivisioni

La riapertura degli uffici è fissata al 3 luglio

Polizia Locale, trasferimento sede: fino al 3 luglio cambia il numero per le emergenze-

L’Amministrazione comunale rende noto che, poiché è in atto il trasferimento alla nuova sede del Comando di Viale Mediterraneo e fino alla riapertura degli uffici fissata per il giorno 3 luglio, salvo proroghe, per le emergenze la Polizia Locale può essere contattata al numero telefonico 3471646981.