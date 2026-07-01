Il sindaco Manuelli: “Il Comune investe su sicurezza e controllo del territorio”

Una nuova vettura per il pattugliamento e tre nuove assunzioni per rafforzare l’organico della Polizia Locale. È il doppio intervento messo in campo dall’Amministrazione comunale per potenziare i servizi di controllo del territorio e garantire una maggiore presenza degli agenti a tutela della sicurezza dei cittadini.

Nella giornata di oggi la Comandante della Polizia Locale, Keti Marinangeli, ha presentato al sindaco Alessio Manuelli la nuova Fiat Panda entrata a far parte del parco mezzi del Comando. Il veicolo sarà operativo fin da subito nelle attività di pattugliamento e presidio del territorio ed è stato acquistato grazie a un investimento che ha unito fondi regionali e risorse del bilancio comunale.

Polizia Locale Santa Marinella, nuovo mezzo e tre assunzioni

Contestualmente, il Comune ha avviato le procedure per il potenziamento dell’organico, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028. L’Ente ha infatti formalizzato l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due nuovi agenti di Polizia Locale e di un funzionario di vigilanza.

Per rendere più rapide le procedure, l’Amministrazione ricorrerà allo scorrimento di graduatorie già esistenti: i due agenti saranno individuati attraverso la graduatoria del Comune di Civitavecchia, mentre per il funzionario verrà utilizzata una graduatoria comunale.

«La sicurezza dei nostri cittadini e il controllo capillare del territorio sono da sempre al centro della nostra azione amministrativa – ha dichiarato il sindaco Alessio Manuelli –. Con l’arrivo della nuova vettura e l’ingresso di tre nuove figure rafforziamo in maniera strutturale la Polizia Locale, garantendo una presenza più costante sulle strade, un miglior controllo della viabilità e una risposta più rapida alle segnalazioni della comunità. Ringrazio il Comune di Civitavecchia per la collaborazione che ci consente di accelerare i tempi delle assunzioni. Continuare a investire sulla Polizia Locale significa dare risposte concrete alla crescente domanda di sicurezza e legalità che arriva dalla città».

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di rafforzamento dei servizi comunali, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’attività della Polizia Locale attraverso il rinnovo delle dotazioni e l’incremento del personale operativo.