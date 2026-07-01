Presente l’ex sindaco Antonio Brazzini, il coordinatore pro tempore Luigi Mataloni e il coordinatore comunale Roberto Menasci

Nello splendido borgo del Sasso si è svolto un primo incontro politico promosso dalla Lega in vista delle elezioni comunali di Cerveteri del 2027. Presenti il nuovo arrivato nel partito Antonio Brazzini, il Coordinatore pro tempore Luigi Mataloni e il Coordinatore leghista Roberto Menasci.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio e, in particolare, della storica frazione del Sasso. Tra i cittadini presenti è stato accolto con soddisfazione il ritorno all’impegno politico di Antonio Brazzini nelle fila della Lega. Nel corso della riunione sono stati ricordati alcuni degli interventi realizzati durante la sua esperienza da sindaco, tra cui la realizzazione della scuola dell’infanzia e del depuratore, opere considerate fondamentali per la crescita della frazione.

La Lega riparte dal Sasso: primo confronto in vista delle Comunali 2027

Al dibattito ha preso parte anche un esponente dell’UDC, con il quale sono state condivise le principali criticità del territorio. Tra le priorità emerse figurano la necessità di rafforzare i servizi, rilanciare lo sviluppo della frazione e affrontare con decisione le questioni urbanistiche ancora irrisolte.

La Lega ha confermato il proprio impegno a sostenere queste istanze, evidenziando la possibilità di fare squadra con i propri rappresentanti istituzionali nei Ministeri, nella Regione Lazio e nella Città Metropolitana di Roma Capitale, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai cittadini.

L’incontro del Sasso rappresenta il primo passo di un percorso di dialogo e confronto che proseguirà nelle prossime settimane con le forze del centrodestra cervetano, in vista della costruzione di un progetto condiviso per le elezioni amministrative del 2027.