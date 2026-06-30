Incendio danneggia una cabina primaria: blackout e sbalzi di tensione tra Cerveteri e Ladispoli

Un grande incendio divampato nel pomeriggio ha causato il danneggiamento di una cabina primaria che alimenta il territorio, provocando interruzioni elettriche e sbalzi di tensione.

Secondo l’aggiornamento diffuso dalla sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, la situazione riguarda l’intero territorio di Cerveteri capoluogo, Campo di Mare e una parte di Ladispoli, dove si stanno registrando disagi legati all’erogazione dell’energia elettrica.

Sul posto sono presenti la sindaca Gubetti, l’assessore Matteo Luchetti, il dirigente Fabrizio Bettoni, il responsabile ingegner Flavio Nunnari, insieme a Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile e tecnici di E-Distribuzione.

Le squadre stanno lavorando per spegnere completamente le fiamme, mettere in sicurezza le aree vicine e valutare la reale entità del danno, così da poter coordinare i successivi interventi di riparazione.

Al momento non sono ancora disponibili tempi certi per il ripristino del servizio elettrico. Le tempistiche saranno più chiare solo dopo il completo spegnimento dell’incendio e la verifica tecnica degli impianti danneggiati.

La sindaca invita i cittadini a non intasare il numero verde dei guasti, poiché il gestore è già pienamente a conoscenza della situazione. Per eventuali emergenze è possibile contattare il numero 0687165164.