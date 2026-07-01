Nuoto, Giordana Napoleoni conquista tre finali regionali: il Tyrsenia Sporting Club festeggia la giovane promessa

Sarà Giordana Napoleoni a rappresentare il Tyrsenia Sporting Club nelle finali del Campionato Regionale di nuoto riservato alla categoria Esordienti A, in programma il 4 e 5 luglio allo Stadio del Nuoto di Roma.

Per la giovane atleta, classe 2014, si tratta di un importante traguardo che conferma la crescita mostrata nel corso della stagione. Dopo aver conquistato, nella fase invernale, la qualificazione alla finale degli 800 metri stile libero, l’estate ha segnato un ulteriore salto di qualità: Giordana è infatti riuscita a centrare per la prima volta la qualificazione in ben tre prove, i 200, i 400 e gli 800 metri stile libero.

Un risultato che premia il costante impegno profuso in allenamento e il lavoro svolto insieme allo staff tecnico del Tyrsenia Sporting Club. La qualificazione a tre finali regionali rappresenta un significativo passo avanti nel percorso sportivo della giovane nuotatrice e chiude una stagione ricca di soddisfazioni.

Grande l’entusiasmo all’interno della società, che guarda con fiducia all’appuntamento romano e rivolge alla propria atleta il più caloroso incoraggiamento.

«Un grandissimo in bocca al lupo a Giordana da parte di tutta la famiglia del Tyrsenia Sporting Club», è il messaggio della società in vista delle finali regionali.