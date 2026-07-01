Ladispoli, venerdì prende il via l’Estate di Piazza Rossellini

Venerdì 3 luglio prenderà ufficialmente il via l’Estate di Piazza Rossellini. In queste ore si stanno completando le operazioni di montaggio dell’allestimento che ospiterà il ricco calendario estivo.

L’Assessore al Turismo di Ladispoli esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto – Quello che oggi vediamo è l’ultimo atto di una programmazione che ogni anno inizia con mesi di anticipo. Dietro questo progetto di promozione e socialità c’è il lavoro di un vero esercito di persone. Voglio ringraziare gli uffici comunali, instancabili nel loro operato, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine, i tecnici e tutti gli artisti che hanno scelto il palco di Ladispoli per le loro esibizioni, augurando a tutti una buona estate –

Il cartellone accompagnerà tutti i weekend dell’estate fino al 13 settembre con spettacoli per ogni età e per tutti i gusti. Tra gli appuntamenti più attesi il Summer Fest, che quest’anno vedrà protagonisti Rkomi, Nina Zilli e Bambole di Pezza, oltre a gruppi locali, tribute band, spettacoli per bambini e artisti come Enrico Montesano ed Edoardo Vianello.

Ad inaugurare l’estate ladispolana, venerdì 3 luglio, sarà Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show 2018 e oggi coach del programma. Ad aprire e chiudere il suo spettacolo sarà la band locale “Una Cantina pe’ Cantà”, guidata da Moreno Sagripanti.

Sabato 4 luglio Piazza Rossellini ospiterà Marco Idol con uno show dedicato ai grandi successi di #achillelauro. Il concerto sarà impreziosito dalla traduzione musicale in #LIS a cura delle performer dell’Associazione A.N.I.P. confermando l’impegno dell’Amministrazione Grando per un’estate sempre più inclusiva e accessibile.

Domenica 5 luglio spazio a Back to the Spice, spettacolo tributo alle #spicegirl con cinque performer, cambi d’abito, grande energia e tutte le hit che hanno segnato gli anni ‘90.

Si ricorda infine che, con l’avvio della stagione estiva, torna anche la pedonalizzazione di Viale Italia: ogni venerdì e sabato, fino al 13 settembre, la strada sarà chiusa al traffico dalle 19.00 alle 00.30.