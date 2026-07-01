Fiocco azzurro a Cerveteri: il piccolo Manuel nasce in auto sulla via Aurelia

Una nascita emozionante e fuori dal comune quella del piccolo Manuel, venuto al mondo domenica 28 giugno lungo la via Aurelia, prima che i suoi genitori riuscissero a raggiungere l’ospedale.

La storia è stata raccontata dal sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. Manuel è il terzo figlio di Valerie Pasqualini e Angelo Salpetro. Fino alle 19:45 la mamma aveva avvertito soltanto contrazioni sporadiche, ma nel giro di pochi minuti la situazione è cambiata improvvisamente, costringendo la famiglia a partire in tutta fretta verso l’ospedale Cristo Re.

Il piccolo, però, aveva fretta di nascere. All’altezza del 13° chilometro della via Aurelia, alle 20:25, è venuto alla luce direttamente all’interno dell’auto. Papà Angelo ha immediatamente contattato il 118 che, attraverso una videochiamata, lo ha guidato passo dopo passo nelle manovre necessarie per assistere la moglie durante il parto.

La calma di Valerie e la prontezza di Angelo hanno permesso che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, Manuel era già nato in perfetta sicurezza. Il taglio del cordone ombelicale è stato poi affidato proprio al papà, protagonista insieme alla mamma di un momento indimenticabile.

Oggi il piccolo Manuel è finalmente a casa, accolto dall’affetto dei genitori e dei fratellini Samuel e Daniel. Il sindaco Elena Gubetti ha rivolto i suoi più sentiti auguri alla famiglia e un pensiero speciale anche al nonno Francesco Ricci, che ha accolto con immensa gioia l’arrivo del suo nipotino.

Una storia a lieto fine che ha emozionato l’intera comunità di Cerveteri e che dimostra come, anche nelle situazioni più imprevedibili, il coraggio, la serenità e il supporto dei soccorritori possano fare la differenza.