A Ladispoli torna la Guardia Medica Turistica: servizio attivo dal 1° luglio al 31 agosto

Dal 1° luglio al 31 agosto sarà attivo a Ladispoli il servizio di Guardia Medica Turistica, pensato per garantire assistenza sanitaria ai cittadini e ai visitatori presenti sul territorio durante la stagione estiva.
Il servizio sarà operativo presso la Casa della Comunità di Ladispoli, in Via Aurelia km 41,500, e offrirà assistenza medica per situazioni non urgenti, rappresentando un importante punto di riferimento durante i mesi di maggiore afflusso turistico.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
- Martedì: dalle 13.30 alle 19.00
- Venerdì: dalle 08.30 alle 13.00
L’iniziativa mira a rafforzare l’offerta sanitaria sul territorio nel periodo estivo, assicurando un servizio dedicato a chi si trova a Ladispoli per vacanza o soggiorni temporanei e necessita di cure mediche non differibili ma non riconducibili a situazioni di emergenza.
Per le emergenze sanitarie resta sempre attivo il numero 112.