Politiche sociali, Colosimo (FdI): "Presenterò una interrogazione regionale"

Politiche sociali, Colosimo (FdI): “Presenterò una interrogazione regionale sulla situazione vergognosa che vivono Cerveteri e Ladispoli”

“Ancora una volta dobbiamo registrare l’ennesimo disservizio regionale in tema di politiche sociali. Ciò che sta accadendo nei Comuni di Ladispoli e Cerveteri dove a causa di ritardi burocratici sono stati bloccati i progetti che implementano i servizi sociali esternalizzati erogati dai distretti territoriali, è vergognoso e senza scusanti.

Per questo ho intenzione di presentare un’interrogazione urgente al presidente Zingaretti e all’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, per capire di chi è la colpa del ritardo che sta creando situazioni di drammatico disagio per le famiglie della zona.

E meno male che la denuncia è partita proprio dal partito democratico di Ladispoli, altrimenti gli amici di Zingaretti pur di non assumersi la responsabilità avrebbero detto che sono faziosa”.

È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.