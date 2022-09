Politiche 2022, agevolazioni per i viaggi –

In vista delle elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022 sono previste agevolazioni tariffarie per gli elettori che devono affrontare viaggi per raggiungere il seggio, già a partire dal 16 settembre. Le agevolazioni riguardano i percorsi ferroviari, via mare, autostradali e aerei sia per i residenti all’estero sia per chi abita in Italia.

Per tutte le informazioni la comunicazione della Prefettura di Roma

https://www.comunediladispoli.it/politiche-2022-agevolazioni-per-i-viaggi/notizia