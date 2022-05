Nell’ambito della rassegna “Parole e opinioni”, l’impegno dell’ambasciatore Attanasio nel libro di Antonella Napoli

Più forte della paura: a Santa Marinella la terribile vita dei bambini-soldato –

Per la rassegna culturale “Parole e opinioni” domani pomeriggio, venerdì 27 maggio, alle ore 17,30 sarà presentato il libro: “Più Forte della Paura” di Antonella Napoli.

La presentazione, con la presenza dell’autrice, si terrà presso la terrazza della biblioteca comunale di Santa Marinela, in via Aurelia 310.

La rassegna è promossa dal Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e dalla consigliera comunale Maura Chegia, grazie all’impegno della responsabile della biblioteca civica Dott.ssa Cristina Perini.

Il volume racconta come si legge nei sottotitoli di storie di innocenza spezzata e dell’impegno per i bambini di strada da parte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un agguato il 22 febbraio del 2021 nella Repubblica democratica del Congo, e di tanti operatori che si occupano del loro recupero.

Una drammatica realtà che non conosce fine e che vede tanti minori destinati alla vita di bambini-soldato.

Un testo tutto da leggere a metà tra l’inchiesta e il romanzo, che racconta la piaga del tragico ed inaccettabile fenomeno che rappresenta la più crudele forma di violazione dei diritti umani, focalizzandosi sulla storia di Suleya Auma, distrutta nel corpo e nello spirito, ma capace nonostante tutto di reagire.

Una tragedia, quella che ha riguardato Suleya e tanti altri e altre piccoli innocenti come lei, che in tutti gli scenari di guerra e in particolare nel continente africano, continua a consumarsi nell’indifferenza.

È in questo triste contesto che si inseriscono sentimenti di speranza con l’impegno di quelle persone che lottano in prima linea per tentare di porre fine ad un crimine tanto orribile.

C’era un uomo un diplomatico per l’appunto Luca Attanasio che si batteva per ridare dignità e l’infanzia rubata a questi bambini ed è a lui che l’autrice, giornalista esperta di Africa e analista di questioni internazionali, ha dedicato il volume.

Nel corso della serata l’ormai famosa associazione culturale “Le voci” leggerà alcuni brani del libro.